Coup de chaud sur la France : comment repérer et traiter une insolation ?

Vous avez une sensation de chaleur sur le visage, puis un fort mal de tête, des nausées, la nuque raide, des palpitations, de la somnolence et des bourdonnements d'oreille. Chez un jeune enfant, cela peut se traduire également par des vomissements et une forte diarrhée. Les bébés, les enfants, les personnes âgées et les sportifs sont très sensibles aux coups de chaleur. Ils doivent impérativement s'hydrater fréquemment.