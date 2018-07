Coupe du monde de football : 3 conseils pour oublier la gueule de bois post demi-finale France-Belgique

► Buvez beaucoup... d'eau





C'est la déshydratation causée par l'alcool qui provoque la gueule de bois. Si vous êtiez dans un état d'ébriété trop avancé mardi soir pour penser à boire avant de vous coucher, n'oubliez pas de vous rattraper dès ce matin. Ne lésinez pas sur la quantité : avalez plusieurs verres d'eau dès le réveil puis régulièrement au cours de la journée.





Oubliez le jus d'orange, trop acide, et évitez le café, un diurétique qui contribue à la déshydratation. Ne cherchez pas non plus à combattre le mal par le mal en vous servant une petite bière dès le matin, cela amplifierait la déshydratation. L'eau gazeuse sera en revanche un plus si vous avez aussi mal à l'estomac.





► Mangez léger





Ne croyez pas au mythe que les graisses absorberaient l'alcool. Même si vous avez une fringale, il est recommandé de résister, au moins jusqu'au soir. Pour le déjeuner, un bouillon de poule ou des sushis vous feront plus de bien qu'une entrecôte et des pâtes ou du riz soulageront davantage votre estomac que des frites dégoulinant d'huile (attendez le soir pour ça !).





Outre le désagrément, vomir ferait du mal à votre système digestif. Si malgré tout vous avez des nausées et des douleurs à l'estomac, optez pour un pansement gastrique et du citrate de bétaïne anhydre .





► Privilégiez le paracétamol à l'aspirine





Si le mal de tête vous donne envie de vous taper la tête contre les murs, et que vous ne savez pas comment vous allez survivre à cette journée, prenez du paracétamol pour vous soulager. Mais attention à la quantité car un surdosage peut endommager le foie.





Quant aux cachets d'aspirine, ils interfèrent avec l'enzyme responsable de l'élimination de l'alcool. Pour ne pas subir un effet contraire à celui escompté, attendez donc quelques heures après votre dernier verre d'alcool pour en prendre.