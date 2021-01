"Ce serait une folie de reconfiner aujourd’hui", estime Martin Blachier

Chacun chez soi à 18h, "un pari" du gouvernement, selon Martin Blachier. L’épidémiologiste, invité de LCI ce vendredi 15 janvier, a considéré que si "avancer le couvre-feu à 18h limitera les interactions", il dit douter de son efficacité réelle sur la circulation du virus : "Quand j’ai regardé les données, j’étais moins convaincu que le Premier ministre. Ce n’est pas une baisse, c’est une hausse moins importante. On sait que quand il y a des rebonds, il y a des rebonds dans des zones et cela est suivi par des rebonds dans d’autres zones". Une référence ici à la carte dévoilée par Jean Castex jeudi soir, en appui de sa démonstration et montrant une augmentation du taux d’incidence (nombre de nouveaux malades sur 100.000 habitants sur les sept derniers jours) désormais plus rapide à l’Ouest qu’à l’Est.