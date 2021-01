Couvre-feu à 18h : "huit départements supplémentaires" basculent ce dimanche

Quels départements pourraient être soumis à un couvre-feu plus strict ? Depuis le samedi 2 janvier, pour quinze départements de l'est de la France, ce dernier a été avancé de 20h à 18h. A partir de ce dimanche 18h, huit départements supplémentaires sont concernés. Le Premier ministre a indiqué ce samedi que "huit départements" supplémentaires étaient concernés. La liste définitive n'est pas encore connue mais les départements

La mesure est d'ores et déjà actée pour les départements du Bas-Rhin et des Bouches-du-Rhône. La préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, a annoncé son adoption aux représentants des maires du département, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la préfecture. Le préfet des Bouches-du-Rhône a quant à lui confirmé ce couvre-feu avancé au député LR Guy Teissier, selon les informations de LCI. Du côté du Haut-Rhin, le recul à 18h est également confirmé, nous a indiqué un élu local, informé par le préfet. Dans le département de l'Allier, la préfecture a également pris l'arrêté. Le Cher et la Côte d'Or sont également concernés. En Côte d'Or, le taux d'incidence sur sept jours est de 218,4 pour 100.000 habitants au sein de la population générale, et de 239,2 pour 100 000 habitants parmi celle de plus de 65 ans.

Le département de Haute-Savoie en revanche restera en couvre-feu à 20h.

Parmi les départements susceptibles de basculer et pour lesquelles la confirmation n'a pas encore donnée figurent le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et l'Yonne.