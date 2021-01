L'exemple des Alpes-Maritimes prouve-t-il que le couvre-feu avancé à 18h est inefficace ?

"Les résultats sont assez contrastés", analyse Emmanuel Rusch, "ce que l'on peut constater, c'est que dans certains départements, on peut avoir une forme de stabilisation de l'évolution du taux d'incidence". Il cite notamment l'exemple des Ardennes et juge que, pour l'heure, tirer des conclusions serait prématuré. "C'est un peu tôt pour dire qu'on a un ralentissement, mais on peut parler de stabilisation", sans pour autant savoir si cela peut s'avérer lié au ce couvre-feu plus strict. "Je serais bien incapable de le dire", avoue-t-il, des propos rapportés par France Info.

La radio a tendu son micro à l'infectiologue Eric Cua du CHU de Nice, qui se montre très clair. "De ce que je vois à l'hôpital de Nice et de ce que je sais des hôpitaux de la région, de Grasse ou d'Antibes, on n'a pas du tout vu les bénéfices de ce couvre-feu à 18 heures, c'est clair et net", tranche-t-il. Les divergences affichées par les professionnels de santé sur le sujet incitent aujourd'hui à la prudence. Quand l'épidémiologiste Yves Buisson loue "une solution qui a fait ses preuves", sa consœur Catherine Hill décrit sur LCI le couvre-feu avancé à 18 heures comme une décision qui "ne changera pas grand-chose".

Si les autorités sanitaires misent sur le fait que l'avancement des horaires du couvre-feu serait susceptible de réduire encore davantage les interactions sociales et donc les contaminations, la patience est pour l'heure de mise pour évaluer efficacement la pertinence de cette décision. Les seuls indicateurs relatifs aux Alpes-Maritimes, dans le rouge, tendent à montrer une absence d'impact, mais le manque de recul et les résultats différents dans d'autres départements sont des éléments à ne pas négliger.