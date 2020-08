Des milliers d'"anti-masques" de nouveau réunis à Berlin

On les appelle les "anticorona". Des milliers d'opposants au port du masque et aux mesures de restrictions contre la pandémie de Covid-19 défilent à nouveau ce samedi à Berlin. Pour cette "fête de la liberté et de la paix", comme l'ont baptisée ses initiateurs, quelque 22.000 personnes - libres penseurs, militants antivaccins, conspirationnistes ou encore sympathisants d'extrême droite - sont attendus. A la mi-journée, une foule compacte, rassemblant des quidams de toutes classes d'âge, y compris des familles avec enfants, était réunie autour de l'emblématique porte de Brandebourg, point de départ de la manifestation.

Ils s'insurgent contre la "dictature" des mesures autour du nouveau coronavirus ressenties comme une entrave à leur liberté et exigent la chute du gouvernement d'Angela Merkel et de nouvelles élections en octobre 2020, soit un an avant la date prévue. "Je ne suis pas un sympathisant d'extrême droite, je suis ici pour défendre nos libertés fondamentales", tient à préciser Stefan, Berlinois de 43 ans, crâne rasé, portant un T-shirt gris avec écrit en majuscules blanches "penser, ça aide !". "On est là pour dire : il faut faire attention! Crise du coronavirus ou non, il faut défendre nos libertés", explique Christina Holz, une étudiante de 22 ans, qui porte un T-shirt réclamant la libération de Julien Assange, fondateur de Wikileaks détenu au Royaume-Uni.