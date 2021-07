Covid-19 : 1,7 million de Français ont pris rendez-vous pour se faire vacciner depuis les annonces de Macron

Et le patron de la plateforme de poursuivre : "Ils étaient 900.000 à avoir pris un rendez-vous lundi dans la soirée, entre 20h et minuit, à la suite de l'allocution du président, et un peu de 800.000 depuis ce matin, avec un engouement qui se maintient et des centaines de milliers de créneaux qui ont été ouverts par les centres de vaccination." "A l'heure ou je vous parle, il y a encore 4000 à 5000 rendez-vous qui sont pris par minute sur Doctolib", a-t-il aussi expliqué.

Tout s'accélère. Après les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir, les Français réservent en masse un créneau pour se faire vacciner contre le Covid-19. Durant la même soirée, plus de 926.000 rendez-vous avaient été pris dans la foulée de l'intervention présidentielle. Un record. Ce mardi, vers 17h30, l'engouement était intact : Stanislas Niox-Chateau, cofondateur de Doctolib, a ainsi expliqué sur LCI qu'"il y a eu 1,7 million de Français qui ont pris un rendez-vous de vaccination depuis hier à 20h."

Stanislas Niox-Chateau a également indiqué qu'"il n'y a pas de variation entre les régions" où résident les personnes qui prennent rendez-vous depuis hier soir. "Et en termes d'âge, deux tiers de ces Français ont moins de 35 ans. C'est normal, ils sont largement moins vaccinés que les plus de 50 ans, qui sont vaccinés à 80% aujourd'hui", a-t-il ajouté. "Si vous n'avez pas déjà pris votre rendez-vous, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez dans les jours et semaines à venir", a aussi assuré le cofondateur de Doctolib.

Sur un plan plus technique, "le délai moyen entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous est de onze jours. Il y a donc encore créneaux ouverts, environ 100.000. Les centre de vaccinations vont continuer d'en ouvrir dans les jours et les semaines à venir", a-t-il aussi déclaré à notre antenne.