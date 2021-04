Covid-19 : 10 millions de primo-vaccinés, quel impact sur l'épidémie ?

Les livraisons attendues au cours de deux prochains mois doivent désormais permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs suivants : 20 millions de primo-vaccinés mi-mai, 30 millions mi-juin, alors que les personnes de plus de 60 ans seront éligibles à compter de la fin de semaine prochaine. Selon le ministère de l'Économie, 12 millions de doses seront livrées à la France en avril, et 15 en juin. Un chiffre nécessaire pour faire reculer l’épidémie, même si l’impact de la vaccination sur la courbe des contaminations reste encore peu visible.

Toutefois, de premiers effets de l’immunité vaccinale semblent être visibles, notamment dans les tranches d'âge les plus vaccinées. Selon les données du ministère de la Santé et relayées par CovidTracker, plus de 75% des personnes âgées d'au moins 75 ans ont reçu une première dose (environ 32% les deux). Si cela n'a pas empêché le nombre de cas d'augmenter dans le courant du mois de mars, le taux d'incidence des plus de 80 ans est resté bien plus bas que les autres tranches d'âge, en augmentant moins vite.