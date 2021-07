Ruée sur le vaccin : 2 millions de rendez-vous pris depuis les annonces de Macron

Tout s'accélère. Après les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir, les Français réservent en masse un créneau pour se faire vacciner contre le Covid-19. Durant la même soirée, plus de 926.000 rendez-vous avaient été pris dans la foulée de l'intervention présidentielle. Un record. Ce rythme effréné s'est poursuivi ce mardi pour finalement culminer à près de deux millions de créneaux réservés - 1,7 million sur Doctolib, plus de 150.000 sur Maiia et 100.000 sur Keldoc. Soit 9% des 22 millions d'habitants de 12 ans ou plus non-vaccinés à ce jour.

"Ils étaient 900.000 à avoir pris un rendez-vous lundi dans la soirée, entre 20h et minuit, à la suite de l'allocution du président, et un peu de 800.000 depuis ce matin, avec un engouement qui se maintient et des centaines de milliers de créneaux qui ont été ouverts par les centres de vaccination", a ainsi expliqué Stanislas Niox-Chateau, cofondateur de Doctolib sur LCI. "À l'heure où je vous parle, il y a encore 4000 à 5000 rendez-vous qui sont pris par minute."