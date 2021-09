3e dose : la campagne de rappel vaccinal débute ce lundi dans les Ehpad

L'heure de la troisième dose a sonné pour les résidents des Ehpad. Déjà lancée depuis le début du mois, la campagne vaccinale de rappel commence ce lundi 13 septembre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, tandis que les variants du virus menacent l'immunité acquise par les plus vulnérables, qui se sont fait vacciner contre le Covid-19 dès janvier 2021. Ce rappel doit avoir lieu "à partir de six mois après la deuxième dose", selon la Direction générale de la Santé (DGS).

Pour le moment, six millions de personnes sont concernées par cette troisième dose du vaccin. Les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités y ont accès depuis le 1er septembre. Très vite, ce rappel vaccinal pourrait être proposé à un public plus large. C'est en tout cas ce qu'a laissé penser le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, fin août, en indiquant qu'il n'était "pas exclu qu'on aille sur un rappel sur une population plus globale".