Covid-19 : faut-il toujours patienter quinze minutes après sa dose de rappel vaccinal ?

Selon le Parisien , plusieurs centres de vaccination auraient tendance à ne plus demander aux vaccinés de rester sur place durant le quart d'heure suivant l'injection de la dose de rappel. "Si on a fait le vaccin deux fois et qu'on n'a pas d'allergie, il n'y a logiquement pas de risque de faire une réaction la troisième fois", justifie une infirmière dans les colonnes du quotidien.

Mais pour les professionnels de santé, notamment ceux de ville où 40% des vaccinations sont réalisées, cette période d'observation ne se justifie plus pour les troisièmes doses. "Personnellement, je trouve ce délai long", indique à LCI Philippe Besset, président de la Fédération des pharmaciens d'officine. "J'ai déjà fait la remarque, mais c'est la Haute autorité de santé (HAS) qui décide, donc on respecte cette mesure."

En plus d'un intérêt parfois remis en cause, ce temps de surveillance oblige les pharmacies à repenser leurs installations, souvent dans de petits espaces. "Il faut s'organiser, installer plus de chaises", poursuit Philippe Besset. Et ce casse-tête pourrait encore se poursuivre tout au long de la campagne de rappel.