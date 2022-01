Cinq millions de rappels vaccinaux par semaine, comme le souhaite Véran, un objectif tenable ?

La France est-elle capable de faire 700.000 rappels vaccinaux par jour ? C’est du moins l’objectif affiché par le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran jusqu'au 15 février. “Ensemble nous devons atteindre en cinq semaines au moins 25 millions d'injections. Soit en moyenne près de 5 millions d'injections par semaine. Ce serait un exploit logistique jamais-vu”, a-t-il déclaré dans le JDD ce dimanche, assumant un “objectif collectif le plus ambitieux de l’histoire de notre pays".

En juillet dernier, lorsque Emmanuel Macron avait annoncé l'instauration du pass sanitaire dans les bars, restaurants et trains à partir du mois d’août, là encore des records de vaccination avaient été établis. Certains jours, plus de 900.000 Français ont reçu une piqûre contre le virus, toujours selon les données du ministère.

Pour parvenir à ce but, en plus de l'adhésion, l'intendance doit suivre. Le gouvernement mise donc aussi sur la logistique. “Nous allons encore accroître notre effort avec le renfort des pompiers, des militaires, des associations de sécurité civile, des secouristes”, annonce Olivier Véran, dans les colonnes du Journal du dimanche, saluant déjà l’effort des centres de vaccination et de la société civile.

Pour Alain Fischer, le "Monsieur Vaccin” du gouvernement, l'objectif de l'exécutif est "primordial" et tout à fait tenable. "En décembre, le rythme de vaccination était très élevé avec des jours à 700.000 ou 800.000 injections. Je pense qu’il est tenable et qu’il faut le tenir", explique-t-il sur le plateau de BFMTV ce lundi. Pour lutter contre le virus, et ralentir la progression du variant Omicron aujourd'hui majoritaire en France, "il faut couvrir au maximum et le plus vite possible la population avec le rappel qui est efficace", insiste le médecin.