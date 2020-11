Covid-19 : 6 choses à savoir sur la stratégie de vaccination française

L'exercice est "inédit" mais rendu nécessaire par l'urgence épidémique. La Haute autorité de santé (HAS) a élaboré des recommandations concernant la stratégie de vaccination française contre le Covid-19, alors que les vaccins ne sont pas encore sur le marché et qu'on ne connaît ni toutes leurs caractéristiques, ni les quantités qui seront disponibles. Ces dernières ont été dévoilées ce lundi matin.

Si des "recommandations différenciées", "vaccin par vaccin" doivent être présentées dans un second temps par l'autorité sanitaire, lorsqu'elle disposera d'informations plus détaillées, le premier volet a permis de lever le voile sur un certain nombre de questions propices à la confusion ces dernières semaines. La vaccination sera-t-elle finalement obligatoire ? Qui sera concerné en premier lieu ? Quid des enfants ? On fait le point.

"Il est souhaitable qu'il y ait rapidement une autorisation de mise sur le marché pour les moins de 18 ans", a estimé à ce sujet Daniel Floret, vice-président du Comité technique des vaccinations (CTV) lors du point presse en ligne. "Il faut espérer que des études soient menées rapidement car il y a certainement des enfants qui ont des comorbidités avec un risque [de formes graves] peut-être moins important que certains adultes ou publics vulnérables, mais plus élevé que d'autres enfants", a-t-il détaillé. Et de poursuivre : "Il est certain que les différents laboratoires qui développent des vaccins ont l’intention dans un deuxième temps d’introduire des enfants qui pourraient bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché dans un deuxième temps".

"La vulnérabilité" et "le risque d'être exposé" au Covid-19 sont les deux critères retenus par la Haute autorité de Santé pour déterminer les populations prioritaires sur la vaccination, a-t-il été indiqué. Ces derniers ont été déterminés à la lumière de la littérature scientifique disponible à date mais "il y a encore des données qui arrivent, et qui vont continuer à arriver dans les semaines et mois qui viennent donc notre stratégie va évoluer", a-t-on encore précisé. Pour rappel, parmi les facteurs de vulnérabilité figurent notamment l'âge mais aussi la comorbidité (obésité, insuffisance rénale, diabète, cancer déjà traité...), tandis que parmi les populations susceptibles d'être exposé au virus, figurent entre autres les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les personnels des services à la personne. S'agissant de la proportion des populations à risque dans la population française, à savoir les personnes ayant plus de 65 ans ou moins de 65 ans mais avec des comorbidités, "on avoisine les 30 millions de personnes donc une petite moitié de la population française", a indiqué la Pr Élisabeth Bouvet, présidente de la Commission technique des vaccinations (CTV).

Pour la HAS, les personnes âgées résidant en Ehpad doivent être vaccinées en priorité "à l'arrivée des toutes premières doses", car "elles cumulent les deux types de risque" (âge et exposition élevée du fait de la vie en collectivité). Une population d'environ "750.000 personnes". Cette première étape devrait aussi concerner les salariés de ces établissements "qui présentent eux-mêmes un risque de forme grave (professionnels de plus de 65 ans et/ou avec comorbidité(s))", soit environ 90.000 personnes.

A noter que l'autorité sanitaire n'a par ailleurs pas encore tranché sur la conduite à tenir pour les personnes ayant déjà été infectées par le coronavirus.