Covid-19 : "50% de lits occupés en réanimation" signifie-t-il que 50% de lits sont encore vides ?

Les hôpitaux sonnent l’alerte. Avec la recrudescence de l’épidémie de coronavirus en France, le nombre de patients admis dans les services de réanimation ne cesse d’augmenter. Et cela pourrait continuer de s’aggraver dans les semaines à venir, tant les nouvelles contaminations dans le pays battent des records. Mais déjà, les hôpitaux souffrent. En Île-de-France, le taux d’occupation des lits de réanimation dépasse par exemple les 40%. Ce chiffre grimpe même à 58% en Seine-Saint-Denis et 55% dans le Val d’Oise, des niveaux proches du seuil d’urgence sanitaire (60%).

Pour autant, cette valeur ne signifie pas que les 40 ou 50% de lits restants sont libres et prêts à accueillir de nouveaux cas graves. "Des personnes me disent que si 50% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid, alors il nous en reste 50% de libres, et que donc ça va", indique sur LCI le Pr Philippe Juvin, chef du service des urgences à l’hôpital Georges Pompidou, à Paris (voir vidéo en tête de cet article). "Mais non, ça ne va pas."