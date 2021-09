Covid-19 : l'épidémie devrait redémarrer "cet automne", prévient Arnaud Fontanet

Alors que les chiffres de l'épidémie s'améliorent et que le gouvernement évoque des éventuels allègements des restrictions sanitaires, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet reste prudent. "On s'attend à un redémarrage de l'épidémie de Covid-19 à l'automne" va même jusqu'à prévenir celui qui fait partie du Conseil scientifique dans Le Parisien.

Pour prévenir une possible nouvelle vague de contaminations, Arnaud Fontanet se dit favorable au maintien du pass sanitaire. Si le gouvernement décide cependant de lever cette mesure dans certains départements, comme cela a été évoqué par Emmanuel Macron, Arnaud Fontanet tient alors à prévenir les Français. Ils "doivent avoir à l’esprit qu’il peut être réinstauré aussi vite qu’il a été levé. À la moindre alerte, il faudra serrer la vis et le plus tôt possible."

Un nouveau Conseil de défense sanitaire doit justement se tenir mercredi pour "travailler sur la question" d'un pass sanitaire local, a annoncé plus tôt dans la semaine le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.