Fermer les boites de nuit a-t-il "un sens épidémiologique" ?

Selon le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Tenon, à Paris, la fermeture de ces établissements "repose sur des données scientifiques" : "Juste à l’ouverture des boites en juillet 2021, il y a eu sept fois plus de contaminations dans ces lieux-là. Et c’est injuste pour ce secteur de l’événementiel lourdement touché mais ça a un sens épidémiologique."

Le clinicien renvoie ici à une étude conduite par Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l’institut Pasteur, entre le 23 mai et le 13 août 2021. Menée auprès de 12.634 personnes testées positives et 5560 personnes témoins qui n’ont pas été infectées, elle vise à déterminer les lieux où l’on se contamine le plus. Ces données valent encore aujourd’hui puisque le variant Delta était déjà majoritaire sur le territoire : au 12 juillet, il représentait 81,5% des tests positifs qui étaient séquencés par les laboratoires, selon Santé Publique France. 8644 des quelque 12000 personnes malades inclues dans l’étude, soit 68% d’entre elles, avaient été infectées par le variant Delta, d'après un diagnostic PCR. Mais aucune donnée n’était disponible sur leur statut vaccinal.

Si l’étude ComCor insiste sur le rôle des bars en intérieur et des soirées privées dans la circulation du virus entre le 9 juin et le 9 juillet, à l’occasion de l’Euro de football, elle s’intéresse aussi aux boites de nuit qui sont devenues des lieux de transmission après cet événement. En effet, ces établissements ont rouvert le 9 juillet dernier après 16 mois de fermeture, avec présentation du pass sanitaire et barnums de tests à l’entrée. Malgré ces précautions, au mois de juillet, le risque de contaminations en boite de nuit a été de 790% supérieur pour les moins de 40 ans et de 240% supérieur pour les plus âgés. Des résultats publiés intégralement dans la revue médicale du Lancet le 25 novembre et qui font bien état d'un risque d’infection sept fois plus élevé dans ces lieux pour les plus jeunes. En comparaison, les bars ont été identifiés comme risqués à hauteur de 90% pour les moins de 40 ans et les transports, dans une moindre mesure : à hauteur de 20% pour le métro, de 30% pour le TGV et de 70% pour l’avion.