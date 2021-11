Covid-19 : avec près de 1500 hospitalisations par jour en janvier, le système hospitalier tiendrait-il ?

"De premières modélisations font état d’un risque de dépasser les 1000 hospitalisations par jour d’ici à janvier" 2022, a indiqué Olivier Véran, dans une interview à 20 Minutes, mardi 16 novembre. S'il affirme que la France ne subit pas pour le moment de "vague hospitalière", il n'a pas exclu que cette cinquième vague puisse avoir "un impact sanitaire important", renforcé par le retour de la bronchiolite, de la grippe et des gastro-entérites de l'hiver. Deux infectiologues et le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) nous font part de la façon dont ils envisagent cet afflux de patients dans leurs services.

"Pour l'instant, nous faisons face", assurait aussi sur LCI dimanche l'infectiologue Karine Lacombe pour qui "il n'y a pas la crainte que tout recommence comme avant" concernant le Covid. "La crainte que nous avons, c'est d'être submergés dans le cas d'une épidémie de grippe, de gastroentérite, etc., en plus du Covid. (...) Des lits ont été fermés, l'hôpital est épuisé, le personnel aussi."

Pour la première fois de notre histoire, on n'a pas pu rouvrir à la rentrée un certain nombre de lits qui sont fermés l'été. - Thierry Amouroux, porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers

Le son de cloche n'est en revanche pas le même du côté des infirmiers. "On est assez inquiets vu l'état des hôpitaux actuellement, avec le nombre de lits fermés suite à la vague de départ des soignants", nous explique Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI). "Il y a eu une vague de départs le 1er juin qui fait que pour la première fois de notre histoire, on n'a pas pu rouvrir à la rentrée un certain nombre de lits qui sont fermés l'été pour permettre au personnel de partir en congés." Pour lui, les problèmes de sous-effectif concernent l'ensemble du territoire, et ce quelle que soit la taille des établissements.

"On voit bien que la situation est très tendue et quelle que soit la vague épidémique qui arrive, que ce soit, le Covid, la grippe ou la bronchiolite, on va être en difficulté pour faire face aux épidémies hivernales du fait du manque de lits", affirme l'infirmier avant de dénoncer : "On a réclamé un moratoire sur les fermetures de lits, or la France a été le seul pays à continuer à fermer des lits pour des raisons économiques en période de pic épidémique". Selon une étude du ministère de la Santé publiée fin septembre, plus de 5700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés en 2020 dans les établissements de santé français.