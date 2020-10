"60% des contaminations" ont-elles lieu au travail ou en milieu scolaire?

Le tweet est arrivé quelques minutes après l'annonce d'Emmanuel Macron. Suite au discours du chef de l'Etat ce mercredi 14 octobre, Jean-Luc Mélenchon a critiqué l'instauration d'un couvre-feu dans neuf métropoles françaises. Le responsable de La France insoumisea ainsi affirmé que "60 % des contaminations ont lieu au travail ou à l'école ou à l'université entre 8h et 19h" et qu'il n'était donc pas utile d'interdire "les sorties au bar et au restau entre 20h et 6h". Concluant son argumentaire d'un incisif "Bienvenue en Absurdie".