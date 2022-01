Covid-19 : 64 enfants hospitalisés en réanimation, un record

Après un coup de théâtre lundi soir et la suspension de l'examen du texte instaurant le pass vaccinal, les échanges ont repris ce mardi soir dans l'hémicycle de l'Assemblée. Devant les députés, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a insisté sur l'importance de cette disposition, alors que la situation sanitaire dans le pays ne cesse de se dégrader. Au-delà du nombre record de nouveaux cas - plus de 270.000 ce mardi soir - et du nombre important de patients hospitalisés - plus de 20.000-, il a indiqué que 64 enfants étaient actuellement pour un Covid grave dans les services de réanimation pédiatrique.

"C'est deux fois plus que le maximum enregistré dans notre pays depuis le début de la pandémie", a-t-il dit, précisant qu'il fallait ajouter à cela "84 cas de PIMS", ce syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique. "40 autres enfants sont hospitalisés en lien avec le Covid et pour d'autres complications."