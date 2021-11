700.000 morts du Covid en Europe d'ici février : les prévisions de l'OMS sont-elles réalistes ?

500.000 morts, 700.000 morts… Depuis le début de la pandémie, l’organisation mondiale de la santé (OMS) surveille l’évolution de la crise sanitaire et tente de prédire quelles pourraient en être les conséquences. Le 4 novembre, les experts de l'institution alertaient ainsi sur la possibilité de déplorer un demi-million de décès supplémentaires en Europe d’ici le mois de février si rien n'était fait pour limiter l’épidémie. Trois semaines plus tard, elle surenchérit, annonçant cette fois 700.000 décès avant la fin de l’hiver.

Pour faire simple, les experts de ces études récupèrent entre autres le taux de couverture vaccinale de chaque pays européen - 75,6% de Français sont totalement vaccinés, 65% le sont en Autriche, 42,9% en Slovaquie, etc. - et en font une moyenne. Ils appliquent ensuite cette même méthode pour tous les autres facteurs épidémiques : le taux de mortalité, l’âge de la population, la présence de comorbidités, le taux de reproduction du virus... Avec toutes ces données, les scientifiques disposent de l'ensemble des caractéristiques chiffrées de l’épidémie à un niveau européen.

“Comme dans toute étude scientifique, ils se basent sur des hypothèses et essayent d’être le plus proche possible de la vérité”, indique Jonathan Roux, épidémiologiste et biostatisticien à Rennes.

Mais cela ne suffirait pas. “Ces prédictions sont souvent fausses. Elles sont soit trop basses, soit trop élevées”, pointe Stéphane Paul, immunologue à Saint-Etienne. Car leur principal défaut, c’est “de calculer à partir de données à un instant T et faire comme si rien n’allait bouger”. Comme si, par exemple, les pays européens ne prenaient aucune mesure sanitaire pour ralentir la propagation du virus.