700.000 personnes vaccinées d’ici mi-février dans les Ehpad, assure Alain Fisher

Parmi eux, l’Allemagne, régulièrement montrée en exemple depuis trois jours, où 78.000 personnes ont déjà reçu une première injection du vaccin de Pfizer-BioNTech, selon la base de données Our world in data qui s'appuie sur des bilans officiels.

Qu’à cela ne tienne, le président du conseil de la stratégie vaccinale a affiché ce mercredi 30 décembre un objectif de plus de 700.000 personnes vaccinées en Ehpad d’ici mi-février. "Le début à petits pas n’est pas lié à un problème de confiance", assure Alain Fisher, qui se projette au mois de janvier, quand "500.000 doses vont arriver chaque semaine et devraient couvrir les personnes concernées".

Selon lui, cette lenteur au démarrage, très critiquée depuis le début de semaine, résulte de trois facteurs : le poids de l'avis médical qui prend du temps (avec une consultation au préalable indispensable pour chaque patient) ; la livraison des vaccins qui est progressive (quelques milliers de doses sont arrivées en France en cette fin décembre et beaucoup d’Ehpad n’ont encore rien reçu) ; et enfin la conservation du vaccin Pfizer nécessitant d'être à très basse température et donc une logistique "complexe".

Par ces mots, on en déduit que ces débuts balbutiants seraient plus contraints que choisis, à l'inverse de ce qu'a pu dire Olivier Véran, mardi 29 décembre. "Ça prend un peu plus de temps au démarrage. (...) Je ne confonds pas vitesse et précipitation. Cet écart avec d'autres pays est assumé", déclarait alors le ministre de la Santé.