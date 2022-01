"93% des décès survenus après une injection liés au vaccin" ? Attention aux conclusions de cette étude douteuse

Une "situation maintenant rectifiée" selon les auteurs. Sauf que leurs travaux sont loin d'être conclusifs. Tout d'abord, il est important de rappeler que ces quatre pages d'observations n'ont fait l'objet d'aucune évaluation par les pairs. Elles ne sont donc pas passées par la phase cruciale de la critique des travaux par d'autres chercheurs. Et pour cause : la méthodologie scientifique, qui n'est pas détaillée ici, laisse à désirer.

Deuxième problème d'ampleur, ces travaux ne proposent pas de comparaison avec ce qu'on appelle un "groupe de contrôle". Afin de tirer une quelconque conclusion de l'impact de la vaccination, il aurait en effet fallu comparer les observations réalisées sur ces quinze individus à celles faites sur un autre groupe, non-vacciné, présentant des âges et des causes de décès similaires. C'est la méthodologie adoptée par sept organisations sanitaires étasuniennes, dans une très large étude sur le sujet. Les travaux, cette fois-ci portant sur plus de 11 millions de personnes, avaient montré l'exact inverse. Publiés en octobre 2021, soit deux mois plus tôt, ils montraient qu'un groupe de 6,4 millions de personnes décédées après avoir reçu un vaccin contre le Covid-19 avait un taux de mortalité légèrement inférieur à celui des 4,6 personnes non-vaccinées.