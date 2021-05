Covid-19 à l'école : le nombre de tests salivaires loin des objectifs du gouvernement

Pour ce qui est des autotests, forme de test antigénique sur prélèvement nasal à réaliser soi-même et censée être simple d'utilisation et indolore, "les 4.200 lycées ont été livrés" entre le 10 et le 19 mai. Le gouvernement a promis d'en livrer 60 millions aux lycées d'ici à l'été.

Plusieurs syndicats d'enseignants et de personnels déplorent le faible taux d'acceptation des élèves et de leurs familles à ces tests. Il se situerait, en moyenne, entre 5 et 10%. "On va vers un flop complet", se désole Philippe Vincent, secrétaire général du principal syndicat des chefs d'établissement (SNPDEN). "Le timing n'est pas le bon", ajoute-t-il, estimant que le déconfinement et l'approche de la fin de l'année scolaire n'incitaient pas à l'utilisation de ces outils. Par ailleurs, les familles n'adhéreraient que peu au mécanisme mis à leur disposition, considérant que ce n'est "pas le rôle du lycée" ou des établissements de s'occuper du dépistage du Covid-19. Certains parents craignent aussi de voir leur enfant déclaré positif à l'approche des examens.