Variant anglais du virus : un protocole pour tester un million d'enfants et d'enseignants par mois

Ce dispositif, dont les modalités ne sont pas encore connues, sera lancé en concertation avec Jean-Michel Blanquer et concernera l'ensemble des élèves âgés de 6 ans ou plus.

Alors que beaucoup d'éléments manquent sur les contaminations chez les enfants, en particulier à l'école, le gouvernement compte tester massivement les plus jeunes. En marge d'un déplacement à Metz, pour lancer la vaccination des plus de 75 ans qui démarrera le 18 janvier, Olivier Véran a annoncé ce jeudi 14 janvier avoir "monté un protocole qui vise à dépister jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois".

L'objectif est d'en savoir plus sur les contaminations au Covid-19 donc, mais aussi et surtout sur celles dues à la nouvelle souche originaire du Royaume-Uni et qui serait plus contagieuse chez les enfants, selon le ministre de la Santé : "C'est ce qu'on voit en Angleterre, sans que l'on ait plus de cas graves, en tout cas proportionnellement."

Au micro de franceinfo mercredi 13 janvier, le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, avait défendu cette "surveillance de type dépistage ciblé au niveau des écoles et des enseignants" pour "se rendre compte du pourcentage que représente le mutant anglais".