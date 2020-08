Covid-19 : à l'hôpital, on ne soigne plus les malades de la même façon

Pour comprendre ce qui a changé, le 20H de TF1 a fait appel au docteur Benjamin Zuber, médecin réanimateur à l'hôpital Foch de Suresnes. Au pic de l'épidémie, les malades en détresse respiratoire aiguë étaient plus fréquemment intubés, et placés sous coma artificiel. Mais au fil des mois, les soignants ont commencé à utiliser une autre technique pour les patients Covid : l'oxygénothérapie. Elle permet de garder les malades éveillés et délivre plus d'oxygène. "Il y a un débit très important de gaz qui arrive dans le nez du malade. C'est moins invasif donc moins de soins lourds. Une hospitalisation plus courte, et une récupération plus rapide", explique le spécialiste.

Résultat, la durée moyenne de séjour est passée de 21 jours au pic de l'épidémie à 12 jours en moyenne aujourd'hui. Autre changement majeur dans les hôpitaux, le profil des malades. De mars à juin, les moins de 40 ans représentaient 8% des personnes hospitalisées contre 18% aujourd'hui. Et ces patients plus jeunes développent peu de formes graves contrairement à leurs aînés.