Covid-19 : la situation se dégrade à Marseille, le Pr Raoult reconnaît "plus de morts depuis 10 jours"

A Marseille, la question de la saturation des hôpitaux commencent à se poser : il ne reste plus que 3 places en réanimation, sur les 70 lits réservés au cas Covid disponibles sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône. Un chiffre qui fluctue, mais qui inquiète. Les professionnels de santé craignent désormais d'être saturés si la situation sanitaire s'aggrave et si les cas graves continuent de se multiplier. Le Pr Didier Raoult, infectiologue controversé d'habitude plus optimiste que ses homologues, alerte lui-même une aggravation de la situation : "Incontestablement il y a plus de morts associés au Covid-19, depuis 10 jours que ce qu'il y en avait dans les deux mois antérieurs, c'est vrai", affirme-t-il.