"Punition", "quasi-reconfinement" : vent de révolte à Marseille après les nouvelles mesures choc contre le Covid

Bernard Marty, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) des Bouches-du-Rhône, premier syndicat patronal des cafés, hôtels, restaurants, s’est dit "très très en colère" d’avoir été prévenu au dernier moment de cette décision. "On a presque le sentiment que Paris considère qu'à Marseille, on est du menu fretin et qu'il n'y a pas besoin de nous informer de ce qu'il se passe dans notre ville", a-t-il déclaré.

Même constat de la part des élus des Bouches-du-Rhône. La maire de Marseille, Michèle Rubirola a fait savoir son indignation sur Twitter : "J'apprends avec étonnement et colère une décision pour laquelle la Mairie de Marseille n'a pas été consultée. Rien dans la situation sanitaire ne justifie cette annonce".