Covid-19 : à moins d'un mois de sa mise en place, le déremboursement des tests vire au casse-tête

Pour rembourser uniquement les tests des personnes présentant des symptômes, la solution la plus simple pourrait être de conditionner le remboursement à la présentation d'une ordonnance. Mais le gouvernement redoute une saturation des cabinets médicaux. "Si on dit que le remboursement peut passer par une ordonnance du médecin généraliste, on risque d'engorger les médecins", craint-on du côté de l'exécutif.

Du côté des scientifiques, le déremboursement des tests laisse sceptique. "C'était une bonne idée puisque cela permettait d'inciter à la vaccination", indique à LCI Catherine Hill, épidémiologiste. "Mais attention, cette idée serait largement sabotée si le pass sanitaire était allégé dans certains endroits", regrette-t-elle. "Les personnes qui hésitaient à se faire vacciner seraient alors confortées dans leur idée puisqu'il n'y aurait plus besoin de pass sanitaire. La logique serait démolie." Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a cependant indiqué ce mercredi que le pass sanitaire serait, pour l'heure, maintenu malgré la décrue de l'épidémie.

Toutefois, Catherine Hill se réjouit que la fin du remboursement permettre de diminuer le nombre de tests réalisés. "Depuis le début de l'épidémie, on teste n'importe qui, n'importe quand. Jamais les tests n'ont été utilisés de façon stratégique et intelligente", déplore l'épidémiologiste. "Nous avons dépensé des milliards en tests sans jamais contrôler l'épidémie. En juin, on estimait que 14 millions de personnes avaient eu le Covid-19 grâce à une étude qui recherchait des anticorps. À cette époque, moins de six millions de personnes avaient été testées positives. On ne trouve donc même pas la moitié des cas grâce au dépistage."