Covid-19 : "À Noël, nous pourrons être entre 30.000 et 50.000 cas par jour", prévient Jean-Stéphane Dhersin

Cette nouvelle vague, qui frappe déjà une grande partie de l'Europe, pourrait-elle être endiguée dans les prochaines semaines sans nouvelles mesures ? "L'évolution actuelle est très différente des deux précédentes vagues", analyse sur LCI Jean-Stéphane Dhersin, chercheur au CNRS et spécialiste en modélisation des épidémies (voir vidéo en tête de cet article). "À l'hiver 2020, il y avait l'arrivée du variant Alpha, puis le variant Delta au printemps 2021. Il y avait alors une envolée des cas en raison d'un virus plus virulent, qui avait un avantage par rapport à la souche précédente."

Mais cette fois, aucun variant plus contagieux n'a pris le dessus sur le Delta, toujours largement majoritaire en France. "La raison pour laquelle les cas remontent est multifactorielle", poursuit Jean-Stéphane Dhersin, qui évoque "la diminution possible des gestes barrières", "le refroidissement du temps donc la population se retrouve en intérieur", ou encore "l'érosion de l'efficacité vaccinale" plus de six mois après la dernière injection.