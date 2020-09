Face au rebond de l'épidémie à Paris, les autorités sanitaires durcissent le ton

"Alors que les taux d’incidence et de positivité n’ont cessé d’augmenter tout au long du mois d’août et début septembre, les indicateurs qui mesurent l’activité des services de soins montrent depuis plusieurs semaines une détérioration significative de la situation", précisent les autorités. Les passages aux urgences pour suspicion de Covid ont ainsi augmenté de 88% au cours des trois dernières semaines, et les hospitalisations de 82%.

Dans l'agglomération parisienne, où le masque est obligatoire en tout lieu, "la circulation très active du virus se traduit depuis le début du mois de septembre par une augmentation de plus en plus significative de son impact sur l'offre de soins", indiquent la préfecture de région, la préfecture de police et l'ARS dans un communiqué commun.

Selon les autorités, la circulation du virus, particulièrement active chez les 20-29 ans avec un taux de positivité de 9,6%, risque de toucher les populations à risques, et notamment les personnes âgées dans la région.

Outre le rappel des gestes barrières et des mesures sanitaires habituelles, elles appellent les habitant à "la plus grande précaution" lors des événements "festifs, familiaux et conviviaux". Il est ainsi rappelé l'interdit de consommer debout dans les bars et restaurants, la limitation des groupes à dix personnes et les distances minimales à respecter dans ces lieux.

En outre, les organisateurs de la Fête des voisins, prévue vendredi, sont appelés à "veiller strictement à la mise en place de mesures de nature à limiter le risque de contagion". Les autorités "déconseillent" même l'organisation d'événements dans les parties communes closes des immeubles et des habitations. "Il en va de même pour tous rassemblements festifs, événements d'intégration et soirées étudiantes", indique le communiqué. De même, "les inaugurations, colloques et assemblées générales doivent être autant que possible différés".