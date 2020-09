Covid-19 : à Paris, les motards finalement dispensés de masque sous condition à partir de lundi midi Thinkstock

JUSTICE - Suite à l'obligation pour les motards de porter un masque à Paris, la Fédération des motards en colère avait décidé, début septembre, de saisir la justice. Elle a obtenu gain de cause.

Dans de nombreuses agglomérations, à l'image de Lyon ou de Paris, le port du masque pour les motards a été rendu obligatoire. Un choix "absurde et dangereux" pour la Fédération des motards en colère qui avait déposé un recours auprès du tribunal administratif de Paris au début du mois de septembre. Celui-ci leur a finalement donné raison. Dans une ordonnance datée du 18 septembre, il autorise les conducteurs de deux ou trois roues à ne plus porter de masque sous leur casque "à la condition que ceux-ci portent un casque à visière" et "qu'ils circulent avec la visière baissée".

Une entrée en vigueur lundi à 12h

L'ordonnance réclamait la nouvelle édiction d'un arrêté autorisant les conducteurs de deux ou trois roues à ne plus porter de masque sous leur casque dans Paris et sa petite couronne, ainsi que dans les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly. La préfecture a pris acte de cette demande et annonce ce dimanche dans un communiqué que l'arrêté préfectoral "vient intégrer officiellement cette précision et entrera en vigueur le 21 septembre à 12 heures".

Avant de déposer un recours, la Fédération des motards en colère avait adressé, fin août, une lettre au préfet de Paris. Celle-ci était restée sans réponse, ce qui les avait poussés à pousser plus loin leur combat. "On est très satisfaits. Dès le premier jour, on a écrit à la préfecture, mais c'est resté lettre morte, alors que les cyclistes ont immédiatement été exemptés du masque alors qu'ils pourraient être vus, selon la définition, comme plus dangereux, vu qu'ils n'ont pas de protection", juge Jean-Marc Belotti, interviewé par Le Parisien.

Le port du masque est obligatoire en extérieur à Paris depuis un arrêté pris le 27 août. Seuls les cyclistes et joggeurs avaient bénéficié d'une dérogation, à la demande de la mairie.

C.A.