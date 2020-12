Alors qu'on vaccine à l'étranger, où en est l'Institut Pasteur ?

Lorsqu'une information vous intrigue ou que l'une de vos questions reste sans réponse, il est possible de contacter l'équipe des Vérificateurs, via son adresse dédiée : lesverificateurs@tf1.fr. Alors que les premières vaccinations ont eu lieu ces derniers jours, en Grande-Bretagne notamment, notre rédaction a été contactée par Françoise, une internaute souhaitant savoir "où en sont les travaux de l'Institut Pasteur sur le vaccin Covid". Une question légitime puisque si l'on entend beaucoup parler du vaccin développé et distribué par le laboratoire Pfizer-BioNTech, celui des chercheurs français est moins médiatisé. Ce qui ne signifie pas qu'il n'avance pas, comme l'a confié l'Institut à LCI.

Les "choix scientifiques" auxquels il est fait référence désignent les technologies et approches sélectionnées dans la conception des vaccins. On observe en effet que ceux qui ont été mis au point le plus rapidement sont dits "à ARN", à l'instar de celui de Pfizer-BioNTech. "L'avantage est qu'avec cette méthode, il est inutile de cultiver un pathogène en laboratoire, c'est l'organisme qui fait le travail. C'est pour cette raison que ces vaccins sont plus rapides à mettre au point", résumait le mois dernier Capital.

Du côté de Pasteur, on mise aujourd'hui sur deux candidats vaccins qui "utilisent des vecteurs viraux : le virus atténué utilisé dans le vaccin contre la rougeole et un lentivirus". Le troisième et dernier, quant à lui, "est un vaccin à ADN, basé sur une technologie plus récente". Alors qu'un responsable de l'industrie pharmaceutique confiait à LCI il y a quelques semaines que la course au vaccin ressemblait davantage à un marathon qu'à un sprint, l'Institut ne s'attend pas à voir un vaccin aboutir avant la fin de l'année 2021. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'en arrivant plus tard que d'autres, il ne sera pas utile.

"Les caractéristiques en termes de sécurité, d’efficacité globale et dans les différents groupes d’âge, de durée d’immunisation ou encore de facilité d’emploi ou de conservation, des premiers vaccins prêts à être commercialisés restent à être solidement établies", nous confie-t-on. "Il est également probable que plusieurs vaccins seront, à terme, nécessaires pour couvrir le plus efficacement les différentes situations d’emploi et les besoins pour vacciner l’intégralité des populations à vacciner au niveau mondial." Pour toutes ces raisons, il "continue de croire en l’intérêt de ses recherches".