Antilles : l'évacuation par avion de patients vers la métropole, "une opération complexe"

"Un devoir moral". Un nouvel avion doit décoller ce vendredi de métropole avec à son bord trente soignants et huit membres d'équipage afin de procéder à l'évacuation, dimanche, de six malades du Covid-19 hospitalisés aux Antilles en proie à une situation sanitaire "sans commune mesure". Le rapatriement de patients par avion "est une opération complexe mais nous savons faire et on considère que c'est à nous de le faire" a déclaré Marc Rochet, vice-président d'Air Caraïbes, invité de La Matinale sur LCI ce vendredi.

"L'avant de l'avion est une zone qui reste protégée de l'arrière de la cabine parce que c'est là que vont se reposer les personnels soignants, c'est là où vont agir nos équipages donc dans cette zone on essaye d'avoir une partie de l'avion la plus saine possible" a précisé vice-président d'Air Caraïbes. Puis, "derrière les rideaux que nous installons, la cabine reste telle qu'on la connait mais une partie des sièges vont être transformés en quelque sorte, les dossiers et les accoudoirs vont être modifiés, pour installer des civières avec toutes les contraintes qui s'imposent", a-t-il décrit. Et de souligner : "on est obligés de les sangler, d'installer des câbles parce qu'il y a du matériel médical, des bouteilles d'oxygène et on doit rester le plus près possible des mesures de sécurité".