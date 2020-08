Covid-19, #J120 : le chemin de croix des malades longue durée se raconte sur Twitter

"Le compteur s'arrêtera le jour où les malades atteints de la forme longue du Covid seront pris en charge dans un parcours de soin spécifique #apresJ20 #apresJ60 #apresJ90 #apresJ120. Nous méritons bien plus que votre silence !" Sur Twitter, ce message énigmatique a été posté plusieurs centaines de fois depuis début juin, par plusieurs comptes de personnes affirmant être atteintes d'un "Covid persistant".

Ils ont cru guérir puis les symptômes sont revenus. De nouvelles douleurs sont apparues, certaines ne sont plus jamais parties. Face à cette maladie qui ressurgi par vagues, Twitter a été pour beaucoup un exutoire, une bouée de sauvetage pour se sentir moins seul(e). En postant avec le #AprèsJ... correspondant aux nombres de jours où leurs symptômes du Covid-19 se font ressentir, les malades comparent l'évolution de leurs séquelles.

Certains partagent chaque jour un bilan de leur forme et de leur humeur. D'autres font simplement appel à cette nouvelle communauté en cas d'inquiétudes. "Quelqu'un d'autre avec les mains brûlantes, douloureuses et rouge comme les photos ci-dessous ?" ; "Est-ce que vous avez parfois des crises de tachycardie après un repas même léger ?" ; "À combien est votre saturation d’oxygène en marchant svp ?", se demandent-ils les uns les autres. À force de témoignages, de mots rassurants, de conseils interposés, certains ont passé les points d'étapes des semaines supplémentaires de convalescence ensemble. Isabelle Fabre, trentenaire qui s'est confiée à LCI sur son expérience, expliquait s'être fait de véritables "copines de Covid".

"Heureusement que nous pouvons communiquer entre 'pairs'", constate ainsi une internaute entre deux comptes-rendus de son état de santé. L'échange d'expérience, alors que les médecins sont démunis face aux résurgences de ce nouveau virus, est à son sens "bien utile pour anticiper les problèmes !". Et un soutien bienvenu en attendant que des résultats scientifiques leur apportent des réponses tangibles. Leur situation commence tout juste à être le sujet d'études médicales et beaucoup de patients souffrant de symptômes du Covid-19 à long terme disent avoir été ignorés.

Parmi les témoignages, plusieurs affirment avoir été rabroués par des équipes hospitalières ne trouvant dans leurs analyses aucun élément pouvant expliquer leurs douleurs, d'autres disent avoir été renvoyés chez eux par leur médecin avec une simple prescription d'anxiolytiques. Les concernés s'échangent alors en discussion privée les coordonnées de médecin généraliste à l'écoute de leur pathologie. Et s'appliquent à joindre médias et politiques pour réclamer plus de considération.

Dans leurs appels à l'aide répétés, ils interpellent les comptes d'Emmanuel Macron, du ministre de la Santé Olivier Véran ou encore de Jean Castex, ancien monsieur déconfinement et nouveau Premier ministre. Sans réponse pour l'instant. Alors après plus de quatre mois de lutte contre cette nouvelle maladie, ils s'organisent pour mieux se faire entendre et obtenir une prise en charge post-Covid.