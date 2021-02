Covid-19 : après les Alpes-Maritimes et la Moselle, quels sont les départements sous haute surveillance ?

FOCUS - La situation sanitaire particulièrement dégradée dans les Alpes-Maritimes a motivé l'annonce, ce lundi, de mesures de confinement pour les deux prochains week-ends dans les communes du littoral. Mais d'autres départements français sont aussi scrutés du fait d'une circulation très active du virus.

Les chiffres de l'épidémie semblaient aller plutôt dans le bon sens depuis une dizaine de jours, avec une tendance à la baisse du nombre de cas quotidiens et un début de reflux du nombre de personnes hospitalisées pour des formes graves de Covid-19. Mais la donne a changé. Au niveau national, "la tendance sur les trois derniers jours n'est pas bonne, elle n'est plus bonne", a déploré Olivier Véran samedi, soulignant qu'on avait compté vendredi "plus de 3.000 cas supplémentaires par rapport au vendredi de la semaine précédente".

Entre vendredi et samedi, plus de 22.000 nouveaux cas ont été enregistrés, après 24.000 la veille. Au niveau local, d’importantes variations sont à noter d’un département à l’autre, certaines situations nécessitant une vigilance accrue. En témoigne, en premier lieu, le cas des Alpes-Maritimes où une série de mesures vient d'être annoncée dont un reconfinement partiel.

Les Alpes-Maritimes

Pour les autorités, ce tour de vis est notamment justifié par la pression dans les hôpitaux. Les services hospitaliers sont "proches de la saturation", a souligné Romain Alexandre, le représentant de l'ARS : le taux d'incidence (588 pour 100.000 habitants) dans le département est "le plus élevé de France" et le taux de positivité est "en nette augmentation dans toutes les tranches d'âge exceptées pour les plus de 80 ans". Le taux d'incidence est particulièrement élevé dans la métropole niçoise, avec plus de 700 cas positifs pour 100.000 habitants, plus de trois fois la moyenne nationale (190), tandis qu'environ 10% des tests de dépistage s'avèrent positifs (contre 6% pour l'ensemble de la France). Par ailleurs, selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France, environ 30 à 50% des cas qui sont détectés sur place cas détectés seraient liés au variant anglais, plus contagieux. "La situation sanitaire est particulièrement inquiétante dans les Alpes-Maritimes (…) Avec le taux d’incidence, j’ai rappelé qu’à Nice il y a 500 personnes qui tombent malades par jour. Donc il fallait des mesures fortes, je m’y étais engagé", a commenté ce lundi à Villefranche-sur-Saône le ministre de la Santé Olivier Véran, qui s'était rendu à Nice samedi.

La Moselle

En Moselle, également confrontée à une flambée du Covid, la piste d'un confinement local avait aussi été évoquée avant d'être écartée. Avec un taux d'incidence particulièrement élevé, à 283 pour 100.000 habitants, contre 175 pour le Grand Est et 190 au niveau national, la situation de ce département frontalier de l'Allemagne reste pourtant préoccupante. Au point d'ailleurs qu'elle pourrait pousser le gouvernement d'Angela Merkel à classer le territoire parmi les plus touchés par la pandémie de Covid-19, en France, comme zone à haut risque, selon un groupe de médias allemands. Et pour cause : le taux de variants inquiète aussi dans ce département. "Plus d'un tiers des cas en circulation serait d'origine sud-africaine", avait ainsi précisé le 17 février dernier, le ministre de la Santé devant l'Assemblée nationale. C'est le "seul endroit du territoire" où un tel taux est observé. À noter enfin que si le taux d'incidence diminue pour les plus de 65 ans, "la pression hospitalière en revanche continue d'augmenter avec 547 personnes hospitalisées, dont 86 en soins critiques", pointe Lamia Himer, déléguée territoriale de l'Agence régionale de Santé (ARS) Grand Est. Le taux d'occupation en réanimation est de 95% des lits installés, a-t-elle ajouté, avec une "moyenne d'âge de 55 ans" au CHR Metz-Thionville.

Le Nord

Comme dans les Alpes-Maritimes, le taux de pénétration du variant anglais préoccupe à Dunkerque et plus largement dans le département du Nord. Jeudi dernier, Olivier Véran déclarait que dans cette ville, aux portes de l'Angleterre, cette souche représente désormais 72% des cas. Le taux d'incidence, lui, y était estimé cette semaine à 658 cas pour 100 000 habitants, soit trois fois plus que la moyenne nationale. À l'échelle du département, cet indicateur a connu un net rebond grimpant de plus de 10% entre la semaine du 1er février et celle du 8 février pour plafonner aujourd’hui à 235 cas pour 100 000 habitants. "On n'est clairement plus sur une vague, on est sur ce qu'on peut appeler une marée", a prévenu il y a quelques jours le Dr Christophe Couturier, responsable des urgences de l'hôpital de Dunkerque. Et malgré une mobilisation "exemplaire" du personnel, le médecin craint tout simplement "que la digue lâche". À noter que la vigilance est aussi de mise concernant le département voisin du Pas-de-Calais où le taux d'incidence a bondi de 23,43% en une semaine, pour plafonner aujourd'hui à 253,4 cas détectés en une semaine pour 100 000 habitants.

L'Ile de France

La situation est par ailleurs jugée très fragile en Ile-de-France. "La situation est tendue depuis plusieurs semaines. Il y a une augmentation régulière et lente du nombre d’entrées en réanimation", a détaillé ce lundi Martin Hirsch sur France Inter, soulignant qu'"en janvier, nous avions 25 entrées par jours. Aujourd’hui, nous en avons 50 tous les jours." Dans la capitale, le taux d’occupation en réanimation est de 57 %, proche du seuil d’alerte de 60 % déjà franchi en Île-de-France, où 66 % des lits de réanimation sont occupés par des malades du Covid-19. Et dans la région francilienne aussi, le taux de pénétration des variants est en augmentation. Selon le directeur de l’AP-HP, il atteindrait "45 à 50 %" en Île-de-France, contre "15 à 20 %" début février, estimait à l'époque Rémi Salomon, président de la Commission médicale de l’AP-HP. À Paris, la part des variants est estimée de 30 à 50 % par Santé publique France au 18 février tandis que dans les Hauts-de-Seine elle est estimée à plus de 50 % de variants. Dans ce contexte, le taux d’incidence à Paris ne cesse de grimper (256 cas pour 100 000 habitants au 18 février) tandis que ceux du Val-d'Oise (254,7) du Val-de-Marne (251,9) restent eux aussi particulièrement élevés. Enfin, le taux de reproduction francilien est au-dessus de 1, comme nulle part ailleurs en France si ce n'est dans les Hauts-de-France.

La Réunion

D'autres départements ont vu leur taux d'incidence grimper ces dernier jours comme la Nièvre (+16,28% avec 164,3 cas pour 100 000 habitants) ou les Hautes-Alpes (+8,87% avec 250 cas pour 100 000 habitants). Ou encore stagner à un niveau élevé comme les Bouches-du-Rhône (346 cas pour 100 000 habitants, l'Aisne (262,3), ou l'Occitanie, seul département de Haute-Garonne à afficher un taux d'incidence supérieur à 200 (209,9).

Outre-mer, la situation s’aggrave de jour en jour sur l’île de La Réunion. "Le 17 janvier dernier, les premiers cas de contamination par le variant 501.V2 de la Covid-19, apparu en Afrique du Sud, ont été détectés à La Réunion. Depuis, des cas (...) sont identifiés régulièrement, ce qui témoigne d'une circulation avérée sur le territoire", expliquait vendredi dernier un communiqué commun du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu et du ministre de la Santé Olivier Véran, à la suite d'un conseil de défense et de sécurité nationale. Par ailleurs, "les structures hospitalières de La Réunion accueillent aujourd'hui de nombreux patients mahorais en évacuation sanitaire", ajoute le texte. Au total, 700 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été dénombrés en une semaine seulement.