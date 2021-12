Covid-19 : après les annonces pour un pass vaccinal, quels effets sur les primo-vaccinations ?

Ainsi, samedi 18 décembre, ils étaient 15.330 personnes à réserver un créneau pour recevoir une première injection, contre 6.847 la semaine passée, d'après les données de Doctolib. Dans le détail, ils étaient près de 1500 de plus de 60 ans, et 3350 chez les 25-34 ans, les plus nombreux. Un chiffre encore loin des 20.000 en moyenne fin septembre, et plus encore, des 247.000 prises de rendez-vous ce samedi pour la dose de rappel.

"L'important ce n'est pas d'agiter le mot obligatoire, c'est qui va inciter le plus efficacement possible à la vaccination. On a vu qu'avec le pass sanitaire, plus de 10 voire de 15 millions de personnes ont décidé de se faire vacciner. Avec le pass vaccinal, on espère avoir plus d'impact", assumait dimanche le porte-parole du gouvernement sur le plateau de LCI.

Côté piqûre, 34.944 primo injections ont été réalisées sur la journée du 18 décembre, là encore en progression (15% de plus rapport au 11 décembre), selon le ministère de la Santé et des Solidarités.