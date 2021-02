Asthme, courbatures, brouillard cérébral... Face aux nombreux effets du "Covid long", la HAS publie ses recommandations

Les plus avisés ont désormais coutume de parler de "maladie dans la maladie". Longtemps décrit par les concernés comme le grand oublié de cette pandémie, le "Covid long" ou "Covid sans fin" fait l'objet d'un premier séminaire organisé ce mardi par l'OMS, bien décidée à s'attaquer à ce mystère, et des premières recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) en France.

Et pour cause : d'après les premières études réalisées en France et à l’étranger, les effets du Covid-19 qui perdurent bien au-delà de la durée habituelle, à savoir une quinzaine de jours, concerneraient entre 15 et 25% des malades. À l’hôpital, cela concernerait trois patients sur quatre, mais des personnes ayant contracté une forme bénigne sont aussi touchés. La HAS estime de son côté que "plus de la moitié des patients" pourraient être concernés quatre semaines après le début de la maladie, et "plus de 10%" à six mois.