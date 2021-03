Covid-19 : AstraZeneca, itinéraire d'un vaccin décrié finalement réhabilité

Et encore, ces chiffres ont semble-il bénéficié de l'ouverture, jeudi 26 février, de la vaccination aux 50-64 ans atteints de comorbidités qui a contribué à les booster. En effet, avant cette autorisation, le nombre de doses administrées étaient encore inférieurs à 140.000. Technologie, efficacité, retard de livraison, effets secondaires... si la donne est en train de changer en sa faveur, ce vaccin a cumulé à ses débuts les fausses notes qui ont fini par nuire à son image. On fait le point sur le vrai du faux le concernant.

Pour rappel, suivant un avis de la HAS le 2 février, le gouvernement avait d'abord réservé ce vaccin aux professionnels de santé, y compris les moins de 50 ans, et aux deux millions de personnes de 50 à 64 ans atteintes d'une comorbidité . À l'instar de la France, l'Allemagne ou la Pologne avaient choisi de réserver ce vaccin aux moins de 65 ans, faute de données sur son efficacité au-delà de cet âge. Conscient de cette absence de données, le PDG du groupe Pascal Soriot, avait d'ailleurs jugé "possible" que certains pays attendent de l'administrer à cette catégorie.

"Désormais", les personnes âgées de "50 ans et plus, incluant les 65-75 ans", qui souffrent de "ce qu'on appelle des comorbidités, des fragilités", pourront "se faire vacciner avec AstraZeneca", chez "leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit" ou "dans quelques jours en pharmacie", a déclaré lundi soir le ministre de la Santé, Olivier Véran sur France 2 . Cet élargissement a été motivé par de nouvelles données venant d'une étude menée en Écosse, qui montrent des "pourcentages d'efficacité extrêmement encourageants" du vaccin d'AstraZeneca pour éviter l'hospitalisation des plus âgés, a expliqué la HAS. Cette étude montre notamment que, 28 à 34 jours après la première injection, "majoritairement chez les patients de plus de 65 ans", ce vaccin était efficace à 94% pour éviter l'hospitalisation.

Bien avant cela, ce vaccin avait déjà fait l'objet de critiques liées à son efficacité du fait d'une confusion dans des résultats intermédiaires d'essais cliniques. Deux médias allemands lui avaient même attribué 8% d'efficacité pour les plus de 65 ans, avant d'être démentis par le gouvernement et les autorités sanitaires. Dans le détail, l'efficacité du vaccin AstraZeneca/Oxford était de 90% pour les volontaires qui ont d'abord reçu une demi-dose, puis une dose complète un mois plus tard, mais de seulement 62% pour un autre groupe qui a pourtant été davantage vacciné avec deux doses complètes à un mois d'écart. Le laboratoire britannique avait ainsi annoncé en novembre que son vaccin était en moyenne efficace à 70% contre plus de 90% pour ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna. Mais l'injection d'une demi-dose était en fait due à une erreur et l'entreprise, face aux inquiétudes exprimées, avait annoncé le 26 novembre la tenue d'une "étude supplémentaire" pour vérifier ces résultats.

"Nous pensons que nous avons trouvé la formule gagnante et comment arriver à une efficacité qui, avec deux doses, est élevée comme celle des autres", avait assuré un mois plus tard, fin décembre, Pascal Soriot. En délivrant son autorisation le 29 janvier, l'Agence du médicament européen, qui avait demandé des informations complémentaires sur la sécurité et l'efficacité du vaccin, avait estimé son efficacité à 60% environ. La Haute Autorité de la santé (HAS) "considère désormais, depuis aujourd'hui, que tous les vaccins dont nous disposons en France, le AstraZeneca, le Pfizer et le Moderna, ont une efficacité qualifiée de remarquable", a encore fait valoir le ministre de la santé Olivier Veran ce lundi 1er mars sur France 2.