Attention à ce faux "calendrier des variants" du Covid-19

Seulement, ce tableau est particulièrement suspect. Au-delà de la forme - un document non authentifié, pris en photo sur un écran, écrit en espagnol - les "dates de lancement" sont également très loin de la réalité. Car de nombreux variants inscrits sont apparus bien avant leur prétendue date de "lancement". Ainsi, alors que le tableau est censé annoncer le variant Delta pour juin 2021, celui-ci a en fait été détecté en Inde dès décembre 2020. Idem pour les variants Eta, Iota, Kappa et Lambda . Supposés n'apparaître qu'entre les mois de septembre 2021 et janvier 2022, ces quatre variants ont en réalité été enregistrés par l'OMS dès décembre 2020.

En plus de ces dates suspectes, l'origine du document n'est pas non plus très claire. À côté de ce tableau en espagnol, on trouve trois logos. Celui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du Forum économique mondial et de l'université Johns Hopkins. Or, nos recherches sur chacun de ces sites web n'ont pas permis de retrouver la trace de ce tableau et encore moins de ces "dates de lancement". Interrogées par la presse américaine dès juillet dernier sur le sujet, l'OMS et le Forum économique mondial ont tous les deux démenti êtres les auteurs de cette publication.

