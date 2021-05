Covid-19 : attention, ces chiffres européens ne prouvent pas que 10.000 décès sont dus aux vaccins

Un argument massue est avancé pour étayer ces affirmations : le fait que ces données compromettantes soient totalement officielles, puisque issues d'une "base de données européenne des rapports sur les effets indésirables suspectés des médicaments". Si la source est tout à fait fiable, l'interprétation des chiffres ici mentionnés se révèle en revanche plus que trompeuse. De multiples biais viennent en effet fausser la lecture et l'analyse de ces éléments.

Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des internautes relaient des affirmations similaires au sujet du bilan humain de la vaccination. Ils renvoient toujours à une source unique : le site européen d'EudraVigilance, autrement appelé adrreports.eu, sur lequel sont hébergées les données relatives aux effets secondaires des médicaments. Dès la mi-janvier, une publication du très controversé site France Soir proposait de passer en revue ces chiffres, en relayant une méthode pour naviguer dans les menus complexes de la plateforme en ligne de pharmacovigilance.

Cette procédure, chacun peut encore aujourd'hui la reproduire : il s'agit en effet de se rendre dans l'onglet "recherche", puis de s'intéresser aux résultats rassemblés sous la lettre "C". Lorsque l'on défile, on finit par atteindre quatre résultats, dont le nom débute par "Covid-19". Suivent des appellations officielles, dont le nom des laboratoires. Il s'agit ici des éléments relatifs aux vaccins actuellement distribués en Europe, celui de Pfizer, de Moderna, d'AstraZeneca et plus récemment de Janssen.

En cliquant sur chacun, il faut ensuite se rendre dans un onglet spécifique ("Number of Individual Cases for a selected Reaction") pour accéder à des données relatives à la mortalité. Pour les différents groupes de pathologies, sélectionnables en colonne de gauche, la plateforme condense des chiffres. Parmi eux : certains labellisés "décès". En additionnant ces données pour tous les vaccins dans l'ensemble des catégories proposées, on aboutit à plus de 10.000 morts.