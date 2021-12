Aux Antilles, rupture conventionnelle et reconversion proposées aux soignants réfractaires au vaccin

Les personnels de santé des Antilles réfractaires à l'obligation vaccinale à laquelle ils sont astreints seront "suspendus" au 31 décembre et pourront "s'orienter vers un nouveau métier" via une "cellule d'accompagnement et de reconversion professionnelle", a indiqué le ministère des Outre-mer ce lundi 20 décembre.

Des "instances d'écoute et de dialogue pour les professionnels de santé non vaccinés" ont été installées et sont "opérationnelles" en Guadeloupe et en Martinique, selon un communiqué. "Il s'agit vraiment de dialoguer, sans aucun jugement pour les personnes qui viennent nous voir", a expliqué la présidente de la Conférence de l'autonomie et de la santé en Guadeloupe, Marie-France Tirolien.