94% des victimes américaines du Covid seraient décédées d'autres causes ? C'est faux

Ce n'est pas la première fois que ce chiffre de 94% est avancé. Des médias anglophones se sont penchés dessus il y plus de six mois, après que Donald Trump l'a relayé sur son (défunt) compte Twitter. Pour affirmer que le bilan de l'épidémie était surévalué, des données officielles publiées par les CDC sont avancées comme preuve. Un "aveu" qui ne souffrirait en apparence d'aucune contestation : on peut y lire que parmi les personnes décédées du Covid-19, seuls 6% n'affichaient que le virus parmi les causes de la mort.

Cette démonstration constitue le cœur du reportage diffusé par la chaîne ultra conservatrice One America News Network (OAN), aujourd'hui relayé par des internautes francophones. Une vidéo qui enchaîne les analyses fallacieuses : elle conclut que si le Covid-19 n'est pas la seule cause de décès, c'est parce que les victimes ont succombé du fait des autres causes mentionnées.

Un raisonnement curieux puisque l'on sait que de nombreux facteurs aggravants peuvent être observés chez les patients atteints par le virus. On évoque généralement les facteurs de "comorbidité" des patients, que ce soit l'obésité, des maladies respiratoires, cardiaques, ou bien encore du diabète, un cancer ou une sclérose en plaques. Autant d'éléments qui figureront en toute logique sur un certificat de décès.