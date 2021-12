Covid-19 : avec Omicron, les non-vaccinés "deviennent des menaces pour l'ensemble de la population"

"Omicron est dangereux au sens des contaminations", indique sur LCI le Pr Didier Sicard. "C'est un rapport de 1 à 10 : le premier virus on lui donnerait 1, le Delta on lui donnerait 3, et Omicron on lui donnerait 10." Dès lors, il se montre particulièrement alarmiste envers les plus de 5,5 millions de Français qui refusent encore l'injection. "Le prix à payer par les non-vaccinés dans les prochaines semaines va être très lourd", insiste l'ex-président du CCNE. "Ils courent actuellement un danger de mort."