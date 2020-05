Covid-19 : avec son annonce sur le vaccin, Sanofi provoque la colère de l'exécutif

La polémique créée par Sanofi, qui a annoncé que la primeur du vaccin pourrait être réservée aux Etats-Unis, a "ému" ceux qui travaillent à la recherche d'un vaccin, "y compris" Emmanuel Macron, a confié l'Elysée à LCI : "Le vaccin doit être un bien public mondial. Il doit être exclu des lois du marché, il doit être accessible à tous pour tous au même moment."

Cette réaction présidentielle intervient après celles d'Edouard Philippe et d'Olivier Véran. Le Premier ministre a ainsi rappelé jeudi 14 mai à la mi-journée que "l’égal accès de tous au vaccin n’est pas négociable", quand le ministre de la Santé, après avoir indiqué qu'il avait appelé le président de Sanofi France pour faire une mise au point, expliquait qu'il s'agissait "d'une phrase maladroite". Selon lui, la question était plutôt "aujourd'hui de savoir qui va trouver en premier le vaccin". "Et une fois qu'il existera, on fera tout ce qu'il faut pour que les Français en bénéficient, les Européens en bénéficient et par solidarité que l'ensemble de la planète puisse en bénéficier", a assuré le ministre.