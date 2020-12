Covid-19 : les risques de contamination lors des repas pointés du doigt par une étude française

"On voit dans cette étude une augmentation du risque associée à la fréquentation des bars et restaurants", explique à l'AFP l'auteur principal de ces travaux, Arnaud Fontanet. Selon deux volets de l'étude réalisés en octobre/novembre, l'un portant sur des questionnaires adressés à 25.600 personnes infectées tirées des fichiers de l'assurance-maladie (Cnam), et l'autre sur 3.400 volontaires infectés et 1.700 non-infectés interrogés par les chercheurs, les réunions privées et la fréquentation des bars et des restaurants ont été responsables de la plus grande part des infections : 19% et 12% respectivement. Lorsqu'elles étaient faites en dehors du foyer, les contaminations au sein du cercle familial ont eu lieu à 45% lors d’un repas sans occasion particulière, à 11,7% lors d'un événement festif et à 2,6% lors d'une cérémonie. Dans le cercle amical, les repas sans occasions particulières représentent 53,1% des vecteurs de transmissions, les événements festifs 17,8%, et les cérémonies 1,2%. Enfin, lorsque la personne malade interrogée ne connaissait pas les circonstances de sa contamination, elle suspectait dans 5,8% des cas des soirées festives, cérémonies et spectacles et dans 22,4% des repas sans occasion particulière.

Pour Arnaud Fontanet, qui est aussi épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique qui guide le gouvernement, il est cependant important d'interpréter ces résultats avec prudence, alors que le sujet est "éminemment sensible". D'autant que l'étude, a été menée pendant le couvre-feu puis le confinement, quand les établissements étaient partiellement voire complètement fermés. Il est donc difficile de savoir "quelle est la part réelle des restaurants et des bars dans la transmission" du virus, puisque cette période ne correspondait pas à leur fonctionnement normal, indique-t-il. Deux autres études, américaines, ont cependant déjà pointé du doigt récemment le rôle des restaurants dans les contaminations. L'une a été publiée en septembre par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) d'Atlanta, l'autre en novembre dans la revue médicale Nature. "Il y a un faisceau d'arguments", dit le professeur Fontanet, en citant ces deux travaux, sa propre étude ainsi que "de nombreuses descriptions de transmission dans des restaurants" à travers le monde. "L'ensemble montre que c'est un lieu à risques, en revanche, l'ampleur du risque doit être réévaluée dans des conditions d'ouverture beaucoup plus classiques" que celles de son étude, juge-t-il.