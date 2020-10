Les patients Covid-19 occupent désormais la moitié des lits de réanimation

Sur le site officiel gouvernement.fr, les autorités ont fait état mardi de 288 morts à l'hôpital pour les dernières 24h00 et 235 en Ehpad sur les quatre derniers jours. Au plus fort de la première vague, en avril, plus de 700 morts avaient été enregistrés certains jours, en additionnant hôpitaux et Ehpad.