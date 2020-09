Bordeaux, Marseille, Rennes, Lille… De nouvelles mesures anti-Covid aux quatre coins de la France

Réagir avant qu’il ne soit trop tard : pour tenter d’endiguer l’épidémie, les préfets de Gironde, des Bouches-du-Rhône, mais aussi du Nord et d’Ille-et-Vilaine ont tous annoncé lundi 14 septembre de nouvelles mesures locales, qui viendront s’ajouter à celles déjà en place au niveau national, destinées à freiner la propagation du coronavirus.

Les deux premiers n’ont pas vraiment eu le choix : le Premier ministre Jean Castex les avait sommés vendredi dernier, dans un discours prononcé à l’issue d’un nouveau conseil de sécurité, de proposer de nouvelles mesures. Car la Gironde comme les Bouches-du-Rhône ont largement dépassé le seuil d’alerte en termes d’incidence de la maladie (fixé à 100 cas pour 100.000 habitants), avec 158 cas pour 100.000 habitants en Gironde, et 212 pour 100.000 habitants dans les Bouches-du-Rhône.

Pour la Gironde donc, la préfète Fabienne Buccio a annoncé l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs, jardins, quais et plages de la ville de Bordeaux. S'agissant de la sphère privée, seules des recommandations ont été faites : "Je demande solennellement à chaque habitant (de la métropole) de limiter les rassemblements familiaux et festifs à 10 personnes maximum", a exhorté la préfète. "Je pense particulièrement aux événements festifs comme les mariages ou anniversaires. Il ne s'agit pas de les annuler mais de les reporter."

Dans tout le département, la jauge de 5.000 personnes maximum pour les événements ouverts au public, ou dans les stades, est abaissée à 1.000 personnes. La consommation d’alcool sur la voie publique n’est plus autorisée. Et si les bars et restaurants ne devront pas fermer plus tôt (la préfète préférant "garder les personnes à l'intérieur d'un bar qui sera bien géré et organisé, plutôt que de pousser les gens dehors"), il sera en revanche désormais interdit de consommer debout dans les bars. Interdiction aussi pour ces établissements de diffuser de la musique en extérieur sur la voie publique.