Vaccination : les dates à connaître en fonction de votre tranche d’âge

CALENDRIER - Quand pourrez-vous faire vacciner contre le Covid-19 ? On fait le point en fonction des différentes tranches d’âge.

La vaccination suit son cours et doit s'amplifier. Le gouvernement a encore étendu ce mardi l’accès aux vaccins contre le Covid-19. Deux millions et demi de personnes supplémentaires deviennent ainsi éligibles avec l'élargissement des critères pour bénéficier du vaccin AstraZeneca. "L'enjeu aujourd'hui reste d'accélérer la vaccination, de faire le plus vite possible, en ciblant toujours en priorité les personnes qui ont des facteurs de risques de faire des formes graves", a fait valoir la présidente de la Haute autorité de santé (HAS), Dominique Le Guludec. Êtes-vous d'ores et déjà concerné par la vaccination ? On fait le point, tranche d'âge par tranche d'âge.

J’ai plus de 75 ans...

L’ensemble des personnes âgées de 75 ans et plus sont éligibles aux vaccins produits par Pfizer-BioNTech et Moderna. Ceux vivant à domicile sont invités à se rendre en centre de vaccination tandis que ceux résidant en Ehpad recevront leurs injections directement au sein de leur établissement. Au 23 février, selon Santé Publique France, 80% des résidents en Ehpad avaient reçu au moins une dose de vaccin, et 50,6% avaient reçu les deux doses. Et au total, hors ou en Ehpad, près de 25% des personnes âgées de 75 ans et plus avaient reçu au moins une dose. L’agence sanitaire saluait d’ailleurs jeudi 25 février les "premiers effets" de la vaccination, notant une "amélioration" des indicateurs dans cette tranche d'âge.

J’ai entre 65 et 74 ans...

Annoncée lundi soir par Olivier Véran, l’utilisation du vaccin AstraZeneca est désormais étendue à une partie des personnes âgées de 65 à 74 ans. Sont concernées, celles présentant des comorbidités telles que le diabète, l’hypertension ou encore des antécédents de cancer... Une liste de pathologies (à retrouver ici) qui a été élargie ce mardi par la HAS aux malades atteints de trisomie 21, à ceux ayant reçu une transplantation d’organe ou aux insuffisants rénaux dialysés. À noter par ailleurs que les résidents des foyers de travailleurs migrants âgés de 60 ans et plus sont, eux aussi, éligibles à la vaccination.

Les autres personnes de cette classe d’âge devraient, elles, recevoir leur première injection du vaccin AstraZeneca au mois d'avril. "D'ici fin mars, les deux tiers des personnes de plus de 75 ans seront vaccinées", a d'abord indiqué le Premier ministre. "Nous ouvrirons début avril la vaccination aux plus de 65 ans."

J’ai entre 50 et 64 ans...

Depuis le 19 février, la vaccination est ouverte aux personnes âgées de 50 à 64 ans atteintes de comorbidités, qui se verront administrer le vaccin AstraZeneca, ou "à très haut risque" de formes graves de Covid-19. Ces dernières, qui devront présenter une prescription de médicale de leur médecin traitant, recevront, elles, un vaccin à ARN messager, de Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Également éligibles dès à présent au vaccin AstraZeneca, les personnes en situation de handicap de moins de 65 ans hébergées en maison d’accueil spécialisée ou en foyer d’accueil médicalisé. Pour les autres, sans comorbidités, l'échéance de la vaccination se rapproche aussi. "À la mi-mai, la totalité des personnes de plus de 50 ans se seront vu proposer une première injection", avait annoncé le Premier ministre Jean Castex.

J’ai moins de 50 ans...

Seuls quelques cas de figure permettent déjà aux personnes âgées de moins de 50 ans de prétendre à la vaccination. Parmi eux, exercer comme professionnel de santé (retrouvez ici la liste des métiers concernés) ou être atteint de l’une des pathologies "à très haut risque" (voir plus haut), par exemple. La HAS préconise en outre ce mardi de donner la priorité pour la vaccination aux "personnes jugées particulièrement vulnérables par leur médecin et présentant des affections préexistantes rares et graves ou des handicaps graves les prédisposant à un risque particulièrement accru de décéder" du Covid-19 (déficits immunitaires sévères, hémopathies malignes, maladies rares...). Pour les autres, le gouvernement a récemment rappelé son objectif de proposer la vaccination à tous les Français adultes d’ici la fin de l’été.

