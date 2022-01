Covid-19 - Capteurs de CO2 dans les écoles : les maires renvoient la balle à l'État Istock

PAS D'ACCORD - Dans un communiqué publié ce vendredi, l'Association des maires de France assure que l’État doit prendre intégralement en charge la généralisation des capteurs de CO2 dans les écoles, contrairement aux déclarations du ministre de l’Éducation nationale.

Une nouvelle fois, jeudi 13 janvier, à l'issue d'une journée de mobilisation dans l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a indiqué que l’achat de capteurs de CO2 pour les écoles relève de la compétence des collectivités locales et non de l’État. Une lecture qui n'a pas l'air de plaire à l'Association des maires de France qui, par la voie d'un communiqué ce vendredi, a affirmé qu'elle "s’apparentait à une manière inélégante, et décalée au regard des enjeux, pour l’État de se défausser de ses responsabilités".

Et d'expliquer : "La politique de santé publique et la gestion de la crise sanitaire relèvent exclusivement de la compétence de l’État, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises par l’exécutif. Or, l’acquisition des capteurs de CO2 par les communes volontaires ne relève pas de leurs dépenses obligatoires pour les écoles, mais intervient dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire décidée au plan national". En conséquence, l’AMF confirme qu’elle demande que le fonds de financement actuellement de 20 millions d’euros soit suffisamment abondé pour garantir une compensation financière intégrale de ces achats aux mairies par l’État.

Seules 20% des écoles sont équipées de capteurs de CO2

Début décembre, le ministre de l'Éducation s'était étonné que seules 20 % des écoles étaient équipées de capteurs de CO2 et que les communes étaient peu nombreuses à avoir demandé des fonds. "Je lance de nouveau un appel aux maires pour une montée en puissance en la matière, et ce fond sera augmenté si nécessaire", avait-il lancé, regrettant que certains essaient d’en faire un sujet de polémique (le 20 décembre, le candidat EELV avait qualifié Jean-Michel Blanquer de "complice" du virus, pointant le trop faible nombre de capteurs CO2 dans les écoles). Pour autant, l'AMF estime que "le ministre oublie de préciser qu’aucune information d’ampleur n’a été faite par ses services auprès des collectivités". "En outre, le montant des remboursements proposés, qui pénalise les communes rurales et les quartiers prioritaires du fait de leurs moindres effectifs est sans commune mesure avec la réalité des dépenses engagées. Enfin, la procédure de remboursement est à la fois mal connue des services déconcentrés de l’État et difficile à maitriser par les collectivités du fait de sa complexité. Tout ceci constitue autant de freins à l’équipement des écoles", avance l'AMF.

Le Président de l’AMF, David Lisnard, tient par ailleurs à rappeler "les grandes difficultés des communes pour maintenir le bon fonctionnement des écoles, de la restauration scolaire et des accueils périscolaires, dans un contexte marqué par la complexité et les changements incessants des règles sanitaires annoncées sans concertation, et les problèmes de remplacement des personnels touchés par le Covid ou cas contacts".

V. Fauroux

