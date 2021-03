Carnaval non déclaré de Marseille : un premier effet visible dans les eaux usées ?

À ses yeux, l'évidence est telle qu'elle se passe de "commentaire". Ce samedi 27 mars, le président de la région Paca, Renaud Muselier, a publié deux images sur Twitter. Il assure en légende qu'elles montrent l'évolution du coronavirus dans les eaux usées de Marseille "avant et après le carnaval", qui s'est tenu sans aucune autorisation dimanche dernier et qui a rassemblé 6500 personnes. Or, sur la seconde carte, on aperçoit très clairement un passage de nombreuses zones de la ville en "rouge".